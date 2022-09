Newsblog

Nach Haus­durch­suchung: Polizisten ernten Cannabis

KIRCHDORF. Aufgrund eines anonymen Hinweises führten Polizisten der Polizeiinspektion Kirchdorf am 27. September 2022 eine gerichtlich angeordnete Hausdurchsuchung in einer Wohnung in Kirchdorf an der Krems durch. Dabei konnte mehr als ein halbes Kilo Cannabiskraut sichergestellt werden ...

Außerdem wurde ein "Growzelt" samt Zubehör sichergestellt. Aufgrund der Professionalität der Aufzucht muss davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte, ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf, bereits mehrere "Chargen" an Cannabiskraut anbaute und erntete. Da viele der sichergestellten Pflanzen noch nicht geerntet wurden, muss diese Arbeit nun von den Beamten der Polizei durchgeführt werden, damit die Pflanzen dann einer kriminalpolizeilichen Untersuchung zugeführt werden können.

Der Beschuldigte wird bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.