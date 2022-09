Newsblog

Alkohol­isierter Len­ker krachte in Wohn­haus

KREMSMÜNSTER. Ein 40-jähriger Lenker aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am 28. September gegen 3:55 Uhr auf der B122 von Sattledt kommend in Richtung Neuzeug. Der Unfalllenker kam aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Zweifamilienhaus in Kremsmünster. Die Anwohner eines Mehrparteienhauses hörten einen Knall und verständigten die Einsatzkräfte ...

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Lenker noch im PKW eingeschlossen. Das Fahrzeug steckte zwischen einer Stützmauer und der Gebäudewand fest. Die größte Gefahr bestand dabei, dass das Fahrzeug ca. 2,5 Meter abstürzte. Mit Hilfe von Rettungsstützen und einer Seilwinde wurde das Fahrzeug gesichert und eine Versorgungsöffnung über die hintere Tür mit hydraulischem Rettungsgerät geschaffen.

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde die Fahrertür ebenfalls entfernt und der Fahrer gerettet. Dieser wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus abtransportiert. Ein Alkomattest ergab einen positiven Messwert von 1,44 Promille.