Die besten Pubs und Bars in Steyr

STEYR. Steyr ist neben Linz und Wels die drittgrößte Stadt in Oberösterreich und liegt im Alpenvorland. Im Sommer locken Wander- und Mountainbikestrecken zahlreiche Urlauber an, im Winter gibt es Wintersportmöglichkeiten wie Skifahren, ...

... Langlauf, Schneewandern oder Schneeschuhtouren.



Um sich zu stärken oder einfach nur, um einen leckeren Drink zu genießen, gibt es in hier gleich mehrere Pubs und Bars, die sowohl bei Einheimischen als auch bei Gästen sehr beliebt sind. Wir stellen Ihnen die zehn beliebtesten Pubs und Bars in Steyr vor.



1. Cafe-Pub s’Käferl

Bereits seit 2001 haben Gäste die Möglichkeit, sich von dem überaus freundlichen Service und dem gemütlichen Ambiente im s’Käferl zu überzeugen. Das Cafe-Pub mit Wirtshaus- Atmosphäre serviert eine regionale Hausmannskost. An Getränken kann unter anderem zwischen verschiedenen Weinen oder Bier aus dem Fass gewählt werden. Auch für Feiern stehen die Räumlichkeiten zur Verfügung. Ob Geburtstag, Stammtisch oder Weihnachtsfeier – s’Käferl bietet ausreichend Platz.

s’Käferl im Überblick:

● Adresse: Zirerstraße 12, Steyr

● Schließtage: Samstag, Sonntag

● Sitzplätze im Freien: Ja

● Barrierefrei: Ja

● Lieferdienst: Nein



2. City Bar / Havanna Bar

Wenn man etwas trinken gehen möchte, ist die City- und Havanna Bar eine gute Adresse. In der City Bar werden erstklassige Cocktails, aber auch gute Weine und Bier angeboten. Die Havanna Bar bietet zusätzlich, passend zum Namen, eine große Auswahl an Rum- und Whiskey-Sorten. Auch Zigarren können dort geraucht werden.

Die City / Havanna Bar im Überblick:

● Adresse: Stadtplatz 40-42, Steyr

● Schließtage: Montag

● Sitzplätze im Freien: Terrasse und Gastgarten

● Barrierefrei: Ja



3. HARRY’S SKYBAR

Harry’s Skybar begrüßt Sie über den Dächern der Stadt. Auf einer großen offenen Terrasse können Sie entspannen und den einmaligen Ausblick genießen. Serviert werden frisch gezapfte Biere, heimische Weine und verschiedenes Barfood, wie beispielsweise leckere Paninis. Ein besonderes Highlight bietet die Gin Tour. Dabei werden speziell ausgewählte Gin Sorten aus jeder Stadt serviert.

Es gibt ebenfalls ein Harry's Home Hotel. Im Indoorbereich wird täglich ein reichhaltiges Frühstücksbuffet angeboten.

Harry’s Skybar im Überblick:

● Adresse: Redtenbachergasse 1, Steyr

● Schließtage: Keine

● Sitzplätze im Freien: Ja, Dachterrasse

● Barrierefrei: Ja



4. Pub Sir Patrick

Sir Patrick ist ein typisch englisches Pub. Bei angenehmer Oldies-Musik können viele verschiedene Biersorten getestet werden. Auch ein spezielles Whisky-Angebot steht im Sir Patrick Pub auf der Karte. Gäste loben hier besonders die gemütliche Atmosphäre und das freundliche Personal.

Das Pub Sir Patrick im Überblick:

● Adresse: Sierninger Straße 3, Steyr

● Schließtage: Sonntag

● Sitzplätze im Freien: Ja

● Barrierefrei: Ja



5. Ratsherrnkeller

In einer Art Gewölbekeller, welcher als rockige Bar umfunktioniert wurde, können Sie verschiedene Cocktails, internationale und heimische Biersorten und ausgewählte Weine bestellen. Dazu stehen verschiedene Snacks wie der Pizza-Flammkuchen oder Burger auf der Karte.

Der Ratsherrnkeller im Überblick:

● Adresse: Am Stadtplatz 37, Steyr

● Schließtage: Keine

● Sitzplätze im Freien: Ja

● Barrierefrei: Ja



6. The Irish

The Irish ist ein irisches Pub im Herzen der Stadt. Hier kommen saftige Burger, Wings und Co. sowie Bier auf den Tisch. Viele Gäste behaupten, The Irish sei das beste Burger-Restaurant von Steyr. An einigen Tagen wird Live-Musik gespielt, wodurch das irische Ambiente abgerundet wird.

The Irish im Überblick:

● Adresse: Gleinkergasse 14, Steyr

● Schließtage: Montag, Dienstag

● Sitzplätze im Freien: Nein

● Barrierefrei: Nein



7. The Red Rooster

Das Red Rooster ist eine Musik-Bar, in welcher Blues, Jazz, und Rock'n'Roll gespielt wird. Ganz nach dem Motto „externes Wohnzimmer“ dürfen sich Gäste in dem Ambiente besonders wohl fühlen. Bei gutem Wetter steht ein Gastgarten im Schlosspark zur Verfügung.

Als besonderen Service bietet das Red Rooster eine kostenlose Bike Ladestation an.

The Red Rooster im Überblick:

● Adresse: Blumauergasse 2, Steyr

● Schließtage: Sonntag, Montag

● Sitzplätze im Freien: Ja

● Barrierefrei: Ja



8. Wunderbar

Die Wunderbar ist eine schön eingerichtete Bar mit langer Theke, an welcher Sie das große Getränke-Sortiment probieren können. Für Raucher gibt es ein separates Raucherzimmer. An einigen Tagen legen DJ’s auf und sorgen für eine ausgelassene Party-Stimmung in der Bar.

Die Wunderbar im Überblick:

● Adresse: Pfarrgasse 4, Steyr

● Schließtage: Montag, Dienstag, Sonntag

● Sitzplätze im Freien: Nein

● Barrierefrei: Ja



9. Dreizehn Steyr

Das dreizehn Steyr ist eine Enothek und Bar mit italienischem Flair im Zentrum der Stadt. Neben den ausgesuchten Weinen und weiteren Getränken werden hier leckere Snacks wie Panini und Tramezzini sowie Tapas zubereitet.

Die Bar ist in einem barocken Gebäude beheimatet, welches in der Mitte des 19. Jahrhunderts als „Kreisamtsgebäude“ errichtet wurde. Bei gutem Wetter sind Plätze auf der Terrasse und im Gastgarten vorhanden.

Das dreizehn Steyr im Überblick:

● Adresse: Stadtplatz 13, Steyr

● Schließtage: Sonntag

● Sitzplätze im Freien: Ja

● Barrierefrei: Ja



10. WINWIN Steyr

Das WINWIN ist ein Tochterunternehmen der Casinos Austria und der Österreichischen Lotterien. Hier können alle Sportinteressierten spannende Live-Übertragungen auf Full-HD TV Flatscreens verfolgen. Vor Ort können Live Wetten am tipp3 Selbstbedienungsterminal platziert werden. Mit über 80 Spielen wird hier außerdem Österreichs größtes VLT-Spielangebot präsentiert.

Das WINWIN Steyr im Überblick:

● Adresse: Grünmarkt 17, Steyr

● Schließtage: Keine

● Sitzplätze im Freien: Nein

● Barrierefrei: Ja