Hund fiel ins Wasser: Suchaktion endet mit Happy End

ERNSTHOFEN. Die Freiwilligen Feuerwehren Ernsthofen und St. Valentin wurden am Mittwoch, 28. September um 14:55 Uhr zu einer Person in Notlage im Staubereich Rubring alarmiert. Spaziergeher nahmen im Dammbereich des Stausees Rubring wahr, ...

... dass ein Hund ins Wasser gefallen ist und die Begleitperson vermeintlich zur Rettung nachsprang.



Ein gesichertes an Land kommen wurde durch die alarmierenden Passanten nicht gesichtet, weshalb die Rettungskette in Gang gesetzt wurde.



Der Rettungshubschrauber Christophorus 15, das Rote Kreuz St. Valentin, die Polizei St. Valentin sowie die Feuerwehren Ernsthofen und St. Valentin suchten den Staubereich ab.



Nach telefonischer Rückmeldung über das Rote Kreuz und der Bereichsalarmzentrale der Feuerwehr wurde im Laufe des Einsatzes versichert mitgeteilt, dass sich die Person samt Hund nicht mehr im Wasser befand und sicher an Land gekommen ist. Somit konnte der Einsatz und die Suche abgebrochen werden.



Fotos © FF Ernsthofen