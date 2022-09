Newsblog

Ein­satz­kräfte nach Auto­un­fall durch inte­griert­es Not­ruf­system alarmiert

HAIDERSHOFEN/BRUNNHOF. Am Donnerstag, 29. September in den frühen Morgenstunden wurden die Freiwilligen Feuerwehren Brunnhof, Ernsthofen und Haidershofen zu einer Menschenrettung nach einem Verkehrsunfall gerufen. Ausgelöst war der Notruf durch ein Notrufsystem geworden, das in neueren Fahrzeugen integriert ist und bei schweren Unfällen automatisch die Einsatzkräfte alarmiert ...

Bei der Ankunft war glücklicherweise keine Menschenrettung mehr erforderlich. Eine Person wurde vorsorglich mit Verletzungen unbekannten Grades zur Kontrolle ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Die Aufgaben der Feuerwehren beschränkte sich auf das Absichern der Unfallstelle, der Unterstützung des Roten Kreuzes und Bergung der Unfallfahrzeuge gemeinsam mit einem Abschleppunternehmen. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Fotos: FF Ernsthofen und Brunnhof