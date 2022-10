Newsblog

18-Jähriger tötete eigene Katze mit 30 Zentimeter langem Kampf­messer

STEYR. Am 3. Oktober wurden die Polizei zu einem Mehrparteienhaus in Steyr gerufen, da dort die Katze eines 18-Jährigen getötet worden war. Beim Eintreffen wurde der junge Mann vor dem Haus am Boden sitzend, mit seiner stark blutenden Katze im Arm, angetroffen ...

Der 18-Jährige, der sichtlich aufgeregt und offensichtlich stark alkoholisiert war, gab gegenüber den Beamten an, dass er seine 13 Wochen alte Katze am Vormittag aus der Wohnung gelassen habe. Als er gegen 22 Uhr vom Einkaufen zurückkam, fand er seine Katze schwer verletzt hinter dem Haus vor und verständigte die Polizei. Die Polizisten verständigten die Tierrettung, welche jedoch nur noch den Tod der Katze feststellen konnte.

Kurze Zeit später wurde die Polizei erneut zu der Adresse beordert, da sich der Verdacht erhärtete, dass der 18-Jährige selbst seine Katze getötet hatte. Aufgrund der starken Alkoholisierung, des aggressiven Verhaltens und der Tatsache, dass der 18-Jährige mehrere Messer und Äxte besitzt, wurde die Schnelle-Interventions-Gruppe (SIG41) zur Unterstützung der Amtshandlung hinzugezogen. Der Verdächtige wurde daraufhin heute (4. Oktober) um 1:30 Uhr durch Beamte der SIG in seiner Wohnung festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz überstellt. Die Tatwaffe, ein etwa 30 cm langes "Kampfmesser" wurde sichergestellt.

Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen und es wurden mehrere Äxte, Kampfmesser und Macheten sichergestellt.