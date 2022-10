Newsblog

Polizei nimmt Betrüger fest

STEYR/OÖ/WIEN. Ein 44-Jähriger ohne festen Wohnsitz, wurde seit dem 24. Juni 2022 mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Steyr wegen gewerbsmäßigem, schwerem Betrug gesucht. Mitte August wurde die gezielte Fahndung von Beamten des Landeskriminalamtes OÖ übernommen ...

Der 44-Jährige ist verdächtig, mit dem Verkauf von gefälschten bzw. erfundenen antiken ägyptischen Kunstgegenständen weltweit seine Käufer um einen Betrag im sechsstelligen Bereich geschädigt zu haben. Nachdem er von der Strafverfolgung durch die Justiz erfahren hatte, tauchte er im November 2021 in Wien unter.

Der Mann lebte seitdem in Wien als U-Boot. Am 4. Oktober 2022 wurde er nach umfangreichen Zielfahndungsmaßnahmen am Wiener Westbahnhof von Beamten des Landeskriminalamtes OÖ lokalisiert und im Zug Fahrtrichtung Salzburg festgenommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, wird der 44-Jährige nun in die Justizanstalt Garsten überstellt.