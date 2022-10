Newsblog

Kalb aus Gülle­kanal be­freit

MARIA NEUSTIFT/MOOSGRABEN. Am Freitag, den 7. Oktober wurde die Freiwillige Feuerwehr Moosgraben um 05:55 Uhr zu einer Tierrettung auf einen Bauernhof alarmiert. Am Einsatzort stellte der Einsatzleiter fest, dass ein Kalb in den Güllekanal gefallen war ...

Die Florianis entschieden sich in Absprache mit dem Bauern, den Dachstuhl über dem Kanal zu öffnen. Dieser war zum Glück nur wenig gefüllt und ein Feuerwehrmann konnte mittels Leiter und Watthose zum Kalb absteigen, um das Tier zu beruhigen.

Da das Jungtier durch den Absturz unverletzt geblieben war, konnte es mit breiten Baumschlingen und mithilfe eines Teleskopladers aus der misslichen Lage gehoben werden. Die FF Moosgraben standen mit 17 Kameraden rund 1,5 Stunden im Einsatz.

Foto: FF Moosgraben