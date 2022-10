Newsblog

Neue Zille für die FF Tern­berg

TERNBERG. Nach vielen Übungs-, Schulungs- und Einsatzstunden wurde die alte Feuerwehrzille der Freiwilligen Feuerwehr Ternberg in den wohlverdienten Ruhestand geschickt. Feuerwehrkommandant HBI Bernhard Kranzer und OBM Michael Großalber hatten die Ehre, die neue Zille am Donnerstag, 06. Oktober im Landes-Feuerwehrkommando Oberösterreich in Linz abzuholen ...

Die Patenschaft über die neue Zille übernahm die Gattin des Bürgermeisters von Ternberg, Andrea Maria Steindler. Bei der Zillentaufe, die am gleichen Tag durch Bürgermeister Günther Steindler durchgeführt wurde, hat das Boot auf Wunsch seiner Frau den Namen „Mitzi“ bekommen. Die Feuerwehrzille wird wie gewohnt in der Gemeinde Ternberg für Übungszwecke, Einsätze und Hochwasserunterstützung zur Verfügung stehen.

Was ist eine Zille:

Die Feuerwehrzille ist ein Wasserfahrzeug, welches dem Transport von Menschen und Material dient. Die Fortbewegung erfolgt durch Rudern oder Schieben. Vor allem bei Hochwasserkatastrophen ist die Holzzille das perfekte und oft auch einzige Fortbewegungsmittel, welches im Stande ist, bereits überflutete Gebiete zu erreichen.