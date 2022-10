Newsblog

20 Jahre Pink Rib­bon in Öster­reich

STEYR/LINZ. Im Oktober feiert die Österreichische Krebshilfe das 20jährige Bestehen der Pink Ribbon-Aktion. Der Oktober ist seit Jahren der Monat in dem Bewusstsein geschaffen wird, dass Brustkrebs mitten unter uns ist – bei tausenden Frauen und deren Familien gehört er zum Alltag. Im HEY! Steyr findet am 14. Oktober der "Pink Ribbon-Tag" statt ...

Weltweit gab es 2020 mehr als 2,26 Millionen neue Fälle von Brustkrebs und 685.000 Todesfälle durch Brustkrebs. Brustkrebs war damit weltweit die häufigste Krebstodesursache bei Frauen und die fünfthäufigste Krebstodesursache insgesamt (International Agency for Reseach on Cancer, IARC). Die Zahl der heute weltweit lebenden Frauen, bei denen innerhalb der letzten 5 Jahre Brustkrebs diagnostiziert wurde, wird von der IARC auf fast 8 Millionen geschätzt.

Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen – Tendenz steigend

1985 wurde in Österreich bei 3.501 Frauen Brustkrebs diagnostiziert, 2009 waren es bereits 5.103 Neudiagnosen (+46%). 2015 prognostizierten Gesundheitsministerium und Statistik Austria („Trends der Entwicklung von Krebserkrankungen in Österreich“) ein Ansteigen von Brustkrebs für 2030 auf 5.636 Neuerkrankungen und 1.920 Todesfälle. Diese Prognose sollte sich bereits 10 Jahre früher beinahe bewahrheiten. 2019 entfielen mit 5.568 Fällen rund 30% aller Krebsneuerkrankungen bei Frauen auf Brustkrebs (bei Männern 63 Fälle) und mit 1.610 Verstorbenen 18% aller Krebssterbefälle. Damit ist Brustkrebs bei Frauen auch in Österreich die häufigste Krebsart und die häufigste krebsbedingte Todesursache.

„Der Anstieg an Brustkrebsneuerkrankungen lässt sich vor allem durch die gesteigerte Inanspruchnahme von Brustkrebs-Früherkennungsuntersuchungen erklären – insbesondere durch die Einführung des Brustkrebs-Früherkennungsprogramms – und der zunehmenden allgemeinen Lebenserwartung von Menschen. Das heißt, je älter wir werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken,“ so Krebshilfe-Oberösterreich Präsident Univ.-Prof. Dr. Martin Burian. „Durch den medizinischen Fortschritt und den Einsatz zielgerichteter Therapien können wir jedoch immer mehr Frauen ermöglichen, trotz oder mit einer Brustkrebserkrankung „gesund“ alt zu werden. Auch die Überlebensdauer mit einer fortgeschrittenen Brustkrebserkrankung ist im Vergleich zu vor 20 Jahren deutlich gestiegen.“

Neuerkrankungen und Überlebenszeit steigen

Die medizinischen Fortschritte und das längere Überleben spiegeln sich auch in der Trendprognose wider. Ende 2014 lebten österreichweit 71.500 an Brustkrebs erkrankte Frauen. In Oberösterreich sind das ca. 12.000 Frauen. Damit hat sich die Zahl gegenüber dem Jahr 2000 um 82% erhöht. Bis 2030 wird ein weiterer Anstieg gem. Trendprognose auf 103.500 (17.250 in Oberösterreich) prognostiziert. Das Ansteigen der Überlebenszeit bedeutet jedoch auch, dass die sozialen, psycho-onkologischen und pflegerischen Bedürfnisse von Patientinnen entsprechend angepasst werden müssen.

90.000 Mal Hilfe dank „Pink Ribbon“

Dank der durch die Österreichische Krebshilfe 2002 ins Leben gerufenen Pink Ribbon Aktion, war es möglich, in den letzten 20 Jahren rund 90.000 Mal Brustkrebspatientinnen direkt zu helfen und in mehr als 1.400 Fällen auch dringend notwendige finanzielle Unterstützung zu leisten. „Die Pink Ribbon Aktion die von Doris Kiefhaber in Österreich ins Leben gerufen wurde, hat maßgeblich dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Mammografie zu erhöhen, Brustkrebs aus einem Tabu zu holen und Frauen, die durch die Erkrankung in finanzielle Not geraten sind, rasch und konkret zu helfen“, so Maria Sauer, Krebshilfe-GF Oberösterreich. Die Krebshilfe Oberösterreich finanziert alle kostenlosen Angebote für Patient:innen und deren Angehörige ausschließlich durch Spenden. Die Spendenfreudigkeit ist durch Pandemie, Krieg und Wirtschaftskrise leider gesunken. Die Nachfrage nach Unterstützung steigt dagegen stetig.

PINK RIBBON Tag 2022:

Am 14. Oktober 2022 gibt es im HEY! Steyr den Pink Ribbon Tag mit großem Programm. Ab 14:00 Uhr kann man Gutes tun und tolle Preise gewinnen, wenn man am Glücksrad dreht. "Sie haben die Möglichkeit sich von namhaften Ärzten beraten zu lassen oder Sie sind einfach nur dabei, um das Leben feiern! Nicole Hüttner wird durch das Programm führen und das Team der Krebshilfe und des HEY! Steyr hoffen, dass viele Pinke Wunschblumen gekauft werden, um so die Wünsche vieler Patient:innen erfüllen zu können."