Ver­letzte Person von Schiefer­stein ge­rettet

REICHRAMING. Am Montagnachmittag, 10. Oktober kam es im Gemeindegebiet von Reichraming am Schieferstein zu einem Unfall, der sich in weiterer Folge zu einem herausfordernden Einsatz für viele Einsatzkräfte entwickelte ...

Aufmerksame Bewohner des nächstgelegenen Bauernhofes hörten am späteren Nachmittag Hilferufe aus dem weitläufigen Waldgebiet und setzte die Rettungskette in Gang. In der Erstphase waren das Rote Kreuz und der Notarzthubschrauber gemeinsam mit der Polizei eingesetzt und suchten nach dem Verunfallten. In weiterer Folge wurde die Bergrettung hinzugezogen und konnte im schwierigen Gelände bei Anbruch der Dunkelheit die verletzte Person auffinden. Da aufgrund der Lichtverhältnisse eine Rettung mittels Tau des Rettungshubschraubers nicht mehr möglich war, musste eine Abseilaktion über mehrere 100 Meter zur Personenrettung gestartet werden.

Zur Unterstützung wurde die FF Reichraming alarmiert, die zur Unterstützung auch noch den Drohnen- und Einsatzführungsunterstützung (EFU)-Stützpunkt der FF Gaflenz alarmierte. Die anspruchsvolle Rettungsaktion konnte mit einem höchst professionellen und umsichtigen Einsatz aller Einsatzkräfte erfolgreich durchgeführt werden, und das bereitstehende NEF Team konnte die Person nach der weiteren Versorgung ins Krankenhaus überstellen.

Für den Drohnenstützpunkt Gaflenz war es die erste Alarmierung seit der offiziellen Indienststellung seitens des OÖLFV vor wenigen Tagen. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte der Bergrettung, des Roten Kreuz, des NEF, des Notarthubschrauber, der Polizei sowie der Feuerwehren im Einsatz.

Fotos: FF Gaflenz