Brand in Heiz­raum: Rauch­melder ver­hinderte Schlimm­eres

ADLWANG. In der Nacht auf Mittwoch, 12. Oktober heulten in Adlwang die Sirenen: Die Einsatzmeldung lautete “Brand Wohnhaus - Heizraumbrand“. Vor Ort ging der Atemschutztrupp der Freiwilligen Feuerwehr Adlwang unverzüglich in den Innenangriff vor und versuchte, den in Vollbrand stehenden Heizraum zu löschen ...

Währenddessen wurde von der Besatzung des Löschfahrzeuges eine Zubringleitung sowie eine Überdruckbelüftung aufgebaut. Nachdem der Brand unter Kontrolle war, räumte ein weiterer Atemschutztrupp den gesamten Raum aus, um die letzten Glutnester abzulöschen. Zwei Bewohner wurden vom Roten Kreuz betreut und anschließend in ein Klinikum gebracht. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

"Einmal mehr möchten wir an dieser Stelle an die Sinnhaftigkeit von Rauchmeldern plädieren. Die Hausbewohner sind bei diesem Brand aufgrund eines piepsenden Rauchmelder geweckt worden und konnten sich so rasch in Sicherheit bringen und die Einsatzkräfte alarmieren."

Fotos: FF Adlwang