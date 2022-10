Newsblog

Volks­schule Rest­hof erhielt Bewegte Schule-Güte­siegel

STEYR. Bewegung ist nicht nur gesund für den Körper, sondern auch für das Gehirn. Insbesondere für Kinder und Jugendliche sollte Bewegung ein täglicher Bestandteil sein, um ein gesundes und erfülltes Leben zu haben. Für die Volksschule Resthof ist es deshalb wichtig, Bewegung spielerisch in Lernphasen und im Schulalltag zu integrieren ...

Dazu zählen große bewegte Pausen, außerschulische Bewegungsangebote, wie Eislaufen, Kletterhalle oder Schwimmbäder, Workshops mit außerschulischen Bewegungsexperten, vielfältige Bewegungsangebote in der Nachmittagsbetreuung und Integration von Bewegung in Unterrichtseinheiten. Aufgrund dieser erfüllten Kriterien durfte die Volksschule Resthof am 23. September das Gütesiegel „Bewegte Schule“ in Linz entgegen nehmen. „Wir sind stolz unseren Schülern und Schülerinnen ein vielfältiges Angebot an Bewegungsgelegenheiten in der Schule bieten zu können“, so Direktorin Kerstin Öllinger.