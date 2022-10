Newsblog

Pkw blieb auf der Beifahrer­seite liegen

BEHAMBERG. Am Freitagmorgen (14. Oktober), wurde die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg zu einen Verkehrsunfall nach Ramingdorf alarmiert. An der Unfallstelle wurde ein PKW in Seitenalge vorgefunden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, baute den Brandschutz auf, ...

klemmte die Batterie des Pkw ab und reinigte die Unfallstelle. Anschließend wurde der PKW von einem Abschleppunternehmen geborgent. Die LenkerIn des PKW, konnte ihr Fahrzeug aus eigener Kraft und unverletzt verlassen. Der Unfallhergang ist unklar.