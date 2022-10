Newsblog

Motor­block bei Unfall aus Fahrzeug gerissen

STEYR-LAND. Zu Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall, wurde die Freiwillige Feuerwehr Pfarrkirchen in der Nacht auf Sonntag, 16. Oktober in die Adlwangerstraße (L1358) alarmiert. Um halb zwei in der Nacht, kam ein Fahrzeug, vermutlich in Folge eines Wildwechsels, von der Straße ab ...

streifte einen Baum und kam auf einem Feldweg zum Stehen. Durch den Aufprall trennte sich der Motor vom Fahrzeug und kam einige Meter neben dem Fahrzeug zu liegen. Die Airbags verhinderten schlimmere Verletzungen des Fahrzeuglenkers. Die Verletzte Person wirde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Steyr eingeliefert.

Die Pfarrkirchner Florianis sicherten die Unfallstelle ab, bauten den Brandschutz auf, reinigten die Straße und unterstützten den Abschleppdienstes.