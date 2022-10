Newsblog

Pink Ribbon feier­te am 14. Oktober im Rahm­en der Ladies Days im HEY! Steyr

STEYR. Am 14. Oktober gab es im HEY! in Steyr den großen Pink Ribbon Tag. Viele helfende Hände haben diese Veranstaltung möglich gemacht. Die Angebote für Patient:innen und Angehörige sind kostenlos und werden ausschließlich über Spenden finanziert. Daher wurden mit Glücksrad-Losen und dem Verkauf von Wunschblumen Spenden für an Krebs erkrankte Menschen gesammelt ...

„Die Spenden machen es uns möglich krebskranke Menschen mit einem vielfältigen Angebot durch die Zeit der Krankheit zu begleiten und zu unterstützen wo auch immer sie Hilfe benötigen,“ so Prim. Dr. Krause.

Für die Besucher gab es nicht nur viel zu gewinnen, sondern auch viele Informationen zum Thema und vor allem zur so wichtigen Vorsorge durch das kompetente Ärzteteam und die Krebshilfe-Mitarbeiter:innen. Durch das Programm führte gewohnt charmant die Pink-Ribbon Botschafterin Nicole Hüttner. Maria Prims, die Center Leiterin des HEY! Steyr und ihre Mannschaft haben die Veranstaltung großartig unterstützt. Das Krankenhaus Steyr war durch OA Dr. Dieter Rossmann vertreten. Die wunderbaren „Wunschblumen“ wurden von „Blumen Edith“ organisiert. „Ein großes „Danke“ an alle die uns helfen zu helfen,“ freut sich Maria Sauer.

