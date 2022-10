Newsblog

Pkw krachte in Hausfassade - zwei Verletzte

HAIDERSHOFEN. Die Freiwilligen Feuerwehren Haidershofern, Ernsthofen und Wachtberg, wurden in den Morgenstunden des 20. Oktober zu einer Menschenrettung nach Haidershofen alarmiert. An einem Kreuzungsbereich Richtung Dorf an der Enns war ein Pkw in eine Hausfassade gekracht ...

Der Fahrer des Pkw erlitt während der Fahr einen epileptischen Krampfanfall, und fuhr gegen die Fassade einer ehemaligen Werkstatt. Die zwei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung ins Klinikum Steyr eingeliefert. Die Feuerwehr führte die Aufräumarbeiten durch.