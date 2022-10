Newsblog

Volks­hilfe Steyr sammelte Waren­spenden für den Rot­kreuz-Markt

STEYR. 1992 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nation den 17. Oktober zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut. Diesen Tag nahm sich die Volkshilfe Steyr wie jedes Jahr zum Anlass, um etwas für die Armutsbekämpfung zu tun ...

Mitarbeiter und der Vorstand der Volkshilfe Steyr sammelten Warenspenden vor dem Billa plus am Tabor. Kunden wurden animiert mitzuhelfen und eine Warenspende (vorzugsweise haltbare Lebensmittel oder Hygieneartikel) für den guten Zweck zu verschenken. 194 Waren kamen so zusammen und wurden an den Rotkreuzmarkt Steyr-Stadt übergeben.

"Wir bedanken uns recht herzlich für diese tolle Aktion!"