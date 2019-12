Sport

Große Erfolge für den Schwimmclub Steyr

GRAZ.Von Donnerstag bis Sonntag wurden die nationalen Titel im Schwimmen in der Grazer Auster vergeben. Der Askö Schwimmclub Steyr mischte wieder ganz vorne mit. Kraulspezialist Alexander Trampitsch sicherte sich Gold über 400 m Freistil ...

in 3,47,77 min. und 200 m Freistil in 1,45,74 min. Über 50 m Freistil musste er sich in 22,19 sek. mit dem vierten Platz begnügen. Mit der Zeit in der 4 x 50 m Freistilstaffel, mit seinen Trainingskollegen Miglbauer, Steffan und Dietrich, hätte er auch hier den Staatsmeistertitel geholt. In der 4 x 50 m Lagenstaffel lieferten sich die Vier Olympiazentrumsschwimmer Miglbauer, Dietrich, Steffan und Trampitsch ein erbittertes Rennen mit



den Innsbruckern. Zum Schluss musste sich die Steyrer Staffel den Tirolern nur hauchdünn, mit 27

Hunderstelsekunden geschlagen geben. Vizetitel für Steyr in beiden Rennen.



Zu einem wahren Krimi entpuppten sich die 100 m Freistil, wo er als Rekordhalter an den Start ging.

Mit einem gelassenen Vorlauf in 50,20 sek. zog Alexander als Fünfter ins Finale ein. Dort ging es bis

auf die letzten Meter, gegen den Spittaler Heiko Gigler um den neuen Rekord. In 47,47 sek. war

dieser auch unterboten, jedoch konnte Gigler um eine Zehntel Sekunde vor Alexander anschlagen

und fixierte so den Titel und die neue Rekordzeit. „Beim nächsten Rennen, hole ich mir die schnellste

Zeit Österreichs zurück. Ich bin froh, so starke Konkurrenz im eigenen Land zu haben, das spornt

an!“, zeigte sich Trampitsch keine Sekunde reumütig.



Steffan ist Lagenmeister

Sebastian Steffan zeigte sein Können über mehrere Distanzen. Vizestaatsmeister über 400 m Lagen

und 200 m Freistil, sowie Bronze über 400 m Freistil spornten ihn an im 200 m Lagenfinale an seine

Grenzen zu gehen. In 1,57,92 fixierte er nicht nur neue persönliche Bestzeit, sondern schwamm zum

wohlverdienten Staatsmeistertitel. 200 m Schmetterling, 50 m Rücken und 50 m Brust

komplementierten sein Programm, wobei er sich immer unter den Top 10 befand. „Es ist ein gutes

Gefühl, wieder vorne mit dabei zu sein und über die Königsdisziplin, den Lagen, der beste

Österreicher zu sein!“, freute sich Sebastian über die erfolgreiche Meisterschaft.



Johannes Dietrich ist Vizestaatsmeister

In den Brustrennen, ging es für den Spezialisten darum, die doch um einiges jüngere Konkurrenz in

Schach zu halten. Dies gelang ihm hervorragend über 50, 100 und 200 m Brust. Um so länger die

Distanz umso besser die Platzierung. Rang 5 über 50 m, Bronze über 100 m und Vizestaatsmeister

über die 200 m Brust. „Was mich besonders freut ist, dass ich ebenso über die 50 m Freistil in der

Staffel unter 23 Sekunden bleiben konnte!“, so der Routinier Dietrich.

Marvin Miglbauer konnte über die Einzelrennen diesmal keine Medaillen in der Allgemeinen Klasse

ergattern, was jedoch für seine 17 Jahre kein Malheur ist. In der Juniorenklasse holte er souverän

den Titel über 200 m Rücken und Bronze über 100 m Rücken, 100 m und 200 m Lagen. „Nach den

Kurzbahneuropameisterschaften in Glasgow, ist nun doch mal die Luft etwas raus. Großes Ziel ist ja

die Jugendeuropameisterschaft im Sommer, auf die ich mich konzentriere!“, kommentierte der junge

St. Ulricher.



Dass es im Juniorenbereich auch mit wenig Training zu Medaillen reicht, bewies der Technikspezialist

Felix Preisinger. Felix, der mit ungefähr der Hälfte des Trainingspensums von

Leistungszentrumsschwimmern im Heimverein mit Cheftrainer Nicolas Delvigne, hervorragende

Arbeit leistet, schwamm zu Silber über 200 m Freistil und Bronze über 200 m Schmetterling im

Juniorenbewerb.

Bei den Damen zeigte Julia Pühringer groß auf, und verbesserte nahezu alle ihre Bestzeiten und

konnte somit auch über 200 m Rücken in das B-Finale der „Großen“ einziehen. Top Ten Platzierungen

in der Juniorenwertung zeigten ihr Talent über die Rückenstrecken. Ebenso Julian Mittermayr und

Niklas Hockl, ihre Vereinskollegen blieben unter ihren alten Bestmarken. Bei den Newcomern, den

ganz jungen, zeigte Steyr seine Vormachtsstellung in der Ausbildung junger SchwimmerInnen.

Fischer, Grill, Kaym und Maresch platzierten sich von 3 bis 6 in Österreich. „Dass im Verein, sowie im

Leistungszentrum hervorragende Arbeit geleistet wird, bewiesen wiedereinmal die diesjährigen

Kurzbahnmeisterschaften, zeigte sich Sportleiter Jürgen Unger-Ellmaier überglücklich.