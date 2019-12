Sport

Local Hero Mag. Fabian Mayr: Road to Mr. Olympia 2020 #Blog2

STEYR. Wie ihr in meinem letzten Blogpost erfahren habt, habe ich Großes vor. Ich will im September 2020 zum Mr. Olympia nach Las Vegas – einem IFBB Wettkampf an dem jährlich nur eine kleine Anzahl von Profi-Bodybuildern weltweit teilnehmen darf ...

Das Schwierige an der Sache, ich bin aktuell noch kein IFBB-Profi und muss diesen Status erst noch erreichen.



Meinen ersten Versuch dazu werde ich am 28. März 2020 in London unternehmen.



Um mich dort mit den Besten messen zu können, starte ich am 16.12.2019 meine 15-wöchige Wettkampfdiät. Das bedeutet, dass ich mir dieses Jahr keine Gedanken machen werde, was zu Weihnachten auf den Tisch kommt. Um die Klischees zu erfüllen, ja es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Hähnchen mit Reis und Brokkoli sein.



Aktuell wiege ich ca. 115kg mit niedrigem Körperfettgehalt und bin somit noch um 11kg zu schwer für die erlaubten 104kg in der angestrebten Klasse. Eine neue Erfahrung für mich, da ich bislang immer im offenen Bodybuilding ohne Gewichtslimit gestartet bin.



Mehr als 10kg über Weihnachten und Neujahr bis März 2020 abzunehmen wird die erste Challenge. Diese Form mit einem Körperfettgehalt im niedrigen, einstelligen Prozentbereich über Monate zu halten, die viel Größere. Die nächsten Monate werden schwierig, da ich auf vieles verzichten muss, aber auch Freude und persönlicher Wachstum vor mir.



Wie mein Diätplan aussieht bzw. wie ich mein Leben, meine Familie, Selbständigkeit, Sport und Studium unter einen Hut bekomme, erfährt ihr bald in den nächsten Blogs.



