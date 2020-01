Sport

TT Bun­des­liga­spie­le in Die­tach

Dietach. Am kommenden Wochenende findet im KuBeZ Dietach eine Sammelrunde der 1. Damen Bundesliga statt. SPG Honda Dietach wird erstmals auch vertreten sein. Nach einer äußert erfolgreichen Herbstsaison in der 2.Bundesliga, stieg das Damen-Team



von SPG Dietach in das untere Playoff der 1.Bundesliga auf. Silvana Winkler und Adrienn

Worischek konnten in der 2.Liga bisher glänzen und gelten auch in der höchsten Spielklasse

als Sieg-Garanten.



Sammelrunde in Dietach

Am 18.- und 19.1 findet im Dietacher KuBez die erste Sammelrunde der Frühjahrs-Saison

statt. Samstags ab 13 Uhr kommt es zum Duell Dietach gegen Amstetten, welche als

fünftplatzierte im Herbst aufzeigen konnten. Um 16 Uhr folgt ein Aufeinandertreffen mit

Langenzersdorf. Abschließend spielt Dietach am Sonntag gegen Oberpullendorf. Spannende

Matches sind garantiert und der Eintritt ist frei.