In­ter­nati­onale Top­mann­schaf­ten beim Indoor Cup in Enns

ENNS. Bereits zum 3. Mal veranstaltet das IIC Team gemeinsam mit dem Ennser SK den International Indoor Cup. Am 01. und 02. Februar wird es in der Sporthalle Enns wieder besten internationalen Fußball zu sehen geben. Um den begehrten Titel messen sich ...

U14- und U16-Mannschaften aus dem In- und Ausland. Dabei freuen sich die Veranstalter wieder über prominenten Besuch von 1860 München, Sturm Graz, LASK, Würzburger Kickers, SKN St. Pölten, Wacker Burghausen, Vorwärts Steyr, FAC Wien, SV Ried, Kapfenberger SV, FC BW Linz, GAK, uvm.



Im Vordergrund soll an diesem Wochenende natürlich der Spaß stehen, denn Fußball ist und bleibt die schönste Nebensache der Welt – allerdings eben nur eine Nebensache. Denn gleichzeitig wollen wir ein Zeichen setzen, weil es wichtigere Dinge gibt, als das runde Leder. In diesem Jahr werden wir das Projekt „Jugend & Zukunft“ der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe unterstützen, so die Organisatoren Stefan Fastlabend und Mario Pecile.



Der International Indoor-Cup Enns beginnt am 01.02. um 08:00 Uhr in der Sporthalle Enns. Eintrittskarten sind direkt vor Ort erhältlich. Die Veranstalter freuen sich über zahlreiche Besucher! Die wichtigsten Daten im Überblick: Organisationsleitung: Stefan Fastlabend und Mario Pecile Termin: 01. & 02.02.2019, ab 08:00 Uhr Ort: Sporthalle Enns, Hanuschstraße 47, 4470 Enns Alterskategorien: U14 & U16