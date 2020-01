Sport

Wie­der Er­folge für die Reich­ra­min­ger Ju­do­kas

Perfekter Saisonauftakt für Isabella und Stefan Stögmann. Sie holen sich gleich mal 4 Platzierungen, je 3x Gold und 1x Bronze. Isabella kann sich in ihrer Altersklasse (U12) durchsetzen und setzt mit einem Sieg in der U14 noch eines drauf ...

Ebenso gewinnt Stefan in der Altersklasse U12 und holt in der U14 Klasse noch die Bronzemedaille. Stark gemacht, so kann die Saison weiter gehen.

Anfänger-Turnier

Reichraminger Judo-Youngsters schnuppern erstmals Wettkampfluft. Alle Turnier-Neulinge meisterten ihren ersten Wettkampf meisterhaft, der Trainingseinsatz des letzten Jahres hat sich also mehr als gelohnt. Mit Elias Haselsteiner, Niklas Kepplinger und Julian Neubauer-Swallow können wir über 3 Goldmedaillen jubeln. Unser Jüngster Joel Gassenbauer darf sich noch über die Silbermedaille freuen. Für alle Platzierten gab es Medaillen, sichtlich stolz waren alle bei der Übergabe.

Kyu-Turnier

Beim anschließenden August-Schölmbauer-Kyu- Gedenktturnier brachte man 8 Kämpfer an den Start. Diese holten folgende Platzierungen:

Gold für: Kilian Ahrer, Maximilian Bieringer, Bleona Rama und Matthias Hron

Silber: Maximilan Hron, Ahemd Muntsurov, Nico Gassenbauer

Bronze: Benedikt Hofer