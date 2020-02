Sport

Al­pine Stey­rer Stadt­meister­schaf­ten 2020

STEYR/HINTERSTODER. Sonnenfenster in Hinterstoder genützt – die pickelharte Piste war eine echte Herausforderung. Die kalten Temperaturen in der Nacht ermöglichten dem Schiklub Steyr, am Samstag, dem 1. Februar, trotz Dauerregens am Vortag die Durchführung eines für alle Läuferinnen und Läufer...

fairen Schirennens. Rechtzeitig zum Start des Rennens ließ sich sogar die Sonne blicken. Bei bester Sicht war die teils sehr steile und pickelharte Piste eine große Herausforderung für die Teilnehmer. Diejenigen, die eine derart harte Piste bevorzugen, machten klarerweise die Stadtmeistertitel

unter sich aus:



Schüler Stadtmeister Lukas Bauer konnte seine Rennerfahrung aus nun fast 4 Jahren Schi-

Mittelschule Windischgarsten unter Beweis stellen und erreichte unter den männlichen

Teilnehmern sogar den 5. Gesamtrang.

Stadtmeister Jan Gaßner war der absolut Schnellste an diesem Tag und verwies gleich 2 vorherige

Stadtmeister auf die Plätze. Jahrelanger Trainingsfleiß und eine tüchtige Portion Ehrgeiz treibt den

Jugendlichen schon jetzt zu hervorragenden Rennergebnissen.

Stadtmeisterin (allgemeine und Schülerklasse) Magdalena Mayr ist eine Klassenkollegin von Lukas

Bauer und ist als OÖ Kaderläuferin landesweit eine der besten Schifahrerinnen in den

Schülerklassen. Mit nur wenigen Hundertstelsekunden Rückstand auf die Tagesbestzeit

überraschte sie einige der arrivierten Herren und erreichte die zweitbeste Zeit des Rennens.

Im Zielbereich wurde das schöne Wetter für die anschließende Siegerehrung genützt, bei der der

Steyrer Vizebürgermeister Willi Hauser seine Anerkennung für die durchwegs guten Leistungen

zum Ausdruck brachte und gemeinsam mit dem Obmann des Schiklub Steyr, Robert Plank, die

Medaillen für die Klassenwertungen überreichte. Den Abschluss bildete die Pokalübergabe für die

würdigen Steyr Stadtmeister 2020 an Magdi und Jan.

Übersicht Klassensieger:

U8 – Sonja Romar, Leon Mayrhofer U10 – Judith Mayr, Alexander Gerstmayr,

U12 – Emma Wallner, Sebastian Hochedlinger, U14 – Elisa Froschauer, Matthias Zeintl

U16 – Magdalena Mayr, Lukas Bauer, U18 – Jan Gaßner

Allgem. Klasse – Ines Schwaiger, Simon Schwaiger, Alterskl. 2 – Sabine Plank, Harald Mayr,

Alterskl. 3 – Ursula Schröckmayr, Thomas Springer, Alterskl. 4 – Johann Schimplsberger

Fotos auf www.schiklub-steyr.at, Ergebnisliste auf www.skizeit.at