Jack­pot.fit in Steyr - Mehr Be­we­gung leicht­ge­macht

STEYR.Für alle inaktiven Erwachsenen die einen Neueinstieg in ein bewegteres Leben suchen. Übergewichtige Sport-BeginnerInnen oder WiedereinsteigerInnen sind in diesem Programm genau richtig. Durch das gemeinsame Ziel und die gegenseitige Unterstützung in der Gruppe ...

fällt es leicht, Bewegung - als wertvollen Beitrag für die Gesundheit -, in den Alltag zu integrieren. Spaß und Freude kommen dabei nicht zu kurz. Die Eckpunkte des Programmes:



- Gesundheitswirksames Motivations-, Kraft- und Ausdauertraining

- Zielgruppe: Inaktive Erwachsene im berufsfähigen Alter, die sich mehr bewegen

möchten und von Übergewicht mit oder ohne Diabetes Typ 2 - betroffen sind.

- Für Versicherte aller Kassen / Schnuppertraining jederzeit möglich

- Kostenloses Semester mit der Option auf ein Dauerprogramm



Termine:

Ab Mo 24.02.2020 von 18.30-19.30 und / oder Mi 26.02.2020 von 17.00-18.00 und /oder Mi

26.02.2020 9:00 – 10:00

Shaolin Tempel Steyr/ Damberggasse 2 / 4400 Steyr

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin für ein Schnuppertraining. Wir freuen uns auf

Ihre Anmeldung unter: Mag. a Uta Karl-Gräf, Tel.: 050808 9406 / E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

www.jackpot.fit