Sport

Tobias Rattinger bei Studenten WM

STEYR. Nach den Teilnahmen an der U23-EM (Schweden) im 3000 Hindernis Bewerb und der Crosslauf-EM (Portugal) im vergangenen Jahr wird Tobias Rattinger vom LAC Amateure Steyr zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft starten. Am 7. März 2020 ...

wird die Crosslauf-WM der Studenten in Marrakesch (MAR) ausgetragen.

Tobias Rattinger startet dort in der ‚Mixed Relay‘, einem Staffelbewerb bestehend aus je zwei Frauen und Männern. Zusammen mit Niki Franzmair (Zehnkampf Union) und zwei Läuferinnen aus der Steiermark wird er die Österreichische Nationalstaffel bilden.

Zuvor plant Rattinger noch Starts in der Halle bevor dann mit dem Wettkampf in Nordafrika die Cross- und Outdoor 2020 Saison beginnt.