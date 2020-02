Sport

Silbermedaille für Vanessa Werfer beim Kegeln

STEYR/MICHELDORF. Die OÖ Landesmeisterschaften über 120 Wurf im Bewerb Einzel Classic der Allgemeinen Klasse fanden in diesem Sportjahr in Micheldorf statt. Von allen angetretenen Startern erreichten die besten 12 Herren und 8 Damen das Finale im ...



Freizeitzentrum. In der Vorrunde waren unter den vielen Teilnehmern aus ganz

Oberösterreich auch vier Herren und vier Damen vom ASKÖ Steyr Sportkegeln. Während bei

den Herren von Franz Hiegelsberger der Finaleinzug nur um 1 Kegel verpasst wurde, konnten

sich Vanessa Werfer und Christine Langbauer als 3. beziehungsweise 7. für die Entscheidung

qualifizieren.



Im ersten Damendurchgang des Finales erzielte die Linzerin Karin Niederwimmer mit 543

Kegel die klare Bestleistung. Diese Marke galt es anschließend für die ersten vier der

Vorrunde zu übertreffen. Christine Langbauer erreichte 517 Kegel und stand damit zu

diesem Zeitpunkt auf Rang drei. Damit war schon klar, dass dies zur Medaille wahrscheinlich

nicht reichen wird und bedeutete zum Schluss den sehr guten 5. Platz. Im entscheidenden

Durchgang setzten sich Vanessa Werfer und Lisa Auinger aus St. Roman bald von ihren

beiden Mitspielerinnen ab und spielten fast im Gleichschritt in Richtung Medaille. Auf den

letzten 15 Wurf Abräumen der Schlussbahn konnte Vanessa dann ihre Konkurrentin knapp

abschütteln und nach Gold schielen. Trotz toller Leistung auf diesen 15 Wurf und dem

insgesamt klar besten Abräumergebnis aller Teilnehmerinnen reichte es am Ende knapp

nicht für den Sieg.



Aber mit nur zwei Kegel Rückstand auf die neue Landesmeisterin Karin

Niederwimmer vom KSK Kremstalerhof war der Gewinn der Silbermedaille für Vanessa ein

großartiger Erfolg. Mit ihren gerade mal 18 Jahren war sie auch die jüngste Teilnehmerin bei

dieser Landesmeisterschaft. Mit diesem schönen Ergebnis qualifiziert sich die Spielerin aus

Steyr Münichholz gleichzeitig für die Österreichischen Staatsmeisterschaften Ende April in

Wels. Wir wünschen ihr bereits jetzt alles Gute und viel Erfolg bei diesem Bewerb. Mit dem

Talent und natürlich dem Fleiß, den Vanessa an den Tag legt, ist ihr im Kegelsport eine große

Zukunft zuzutrauen.

Vanessa: Übergabe der Medaille durch den Micheldorfer Bürgermeister und dem Sportobmann des

LSKBV OÖ: