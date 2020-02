Sport

Steyrer Radprofis trainieren am Gardasee

STEYR/PESCHIERA. Seit dem 15. Februar verweilt das Continental Team Hrinkow Advarics Cycleang aus Steyr in Peschiera del Garda und bereitet sich in Form eines Teamtrainingslagers auf die ersten Rennen der Saison vor ...

Für den perfekten Rundum-Service sorgt das Enjoy Garda Hotel, dem ersten Bike Hotel am südlichsten Punkt des Gardasees in der Region Verona. Die Besitzer sind selbst leidenschaftliche Rennradfahrer, kennen die Bedürfnisse und Wünsche von Profisportlern und wissen genau, was die Mannschaft nach harten Trainingstagen braucht.

Acht Tage verweilt die Mannschaft in der 10.700 Einwohner großen Gemeinde. Dabei stehen nicht nur tägliche Trainingskilometer durch die schönsten Regionen des südlichen Gardasees auf dem Programm. Fotoshootings, individuelle Anpassung der Hrinkow Rennmaschinen, Teambuilding und vieles mehr gehören zum Alltag der Profis.

Der erste Renneinsatz naht mit großen Schritten. Ein Teil der Mannschaft wird ab 01.März am Start der Tour de Taiwan (UCI 2.1) stehen, um die erste hochkarätige Rundfahrt der Saison 2020 zu bestreiten.