Sport

Öster­rei­chi­sche Volley­ball U20 Meister­schaf­ten

ENNS. Von 07. bis 08. März steigen die Österreichischen U20 Meisterschaften der Burschen in der Sporthalle Enns. In diesem zweitägigen Bewerb messen sich die besten Nachwuchsspieler aus allen Bundesländern mit dem Ziel, zur besten österreichischen Jugendmannschaft gekürt zu werden ...

Die Nachwuchs-Spielgemeinschaft Supervolley OÖ/Union VBC Steyr geht als oberösterreichischer Vertreter an den Start und stellt mit vielen Bundesliga-erprobten Spielern einen starken Kader.

Mit den Stammspielern aus den Vereinen von Enns/Wels/Steyr/Schwertberg wurde eine erfolgversprechende Mannschaft zusammengestellt.



Am Samstag werden ab 11:00 bis 19:00 Uhr die Gruppenspiele ausgetragen.

Am Sonntag werden ab 09:00 Uhr die Finalteilnehmer ermittelt - für 12:30 Uhr ist dann das große Finalspiel angesetzt.