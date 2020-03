Sport

Aus­nah­me-Moun­tain­biker Lukas Kauf­mann über Leidenschaft, Ausdauer und Kraft

STEYR. Lukas Kaufmann ist das, was man als Ausnahmetalent bezeichnen darf. Schon früh entdeckte er seine Leidenschaft für das Moutainbike, und feiert seit dem Erfolg um Erfolg. Der junge Kronstorfer bestreitet weltweit Mountainbike-Events ...

bei denen er sehr erfolgreich ist. Beim 24 HOURS IN THE OLD PUEBLO, dem größten 24-Stunden-Rennen in den USA, landete Kaufmann nach 17 Runden und unglaublichen 438 Kilometern und 6300 Höhenmetern auf dem fantastischen vierten Platz (Bild unten). Am Dienstag, 10. März 2020, erleben sie in der MITTERHUEMER Technik Welt einen spannenden Vortrag von Lukas über Leidenschaft, Ausdauer und Kraft bei den größten Moutainbike Events der Welt!

WANN: Dienstag, 10. März 2020. Beginn 19:00 Uhr.

WO: Mitterhuemer Technik Welt | Ennser Straße 31a | 4400 Steyr

EINTRITT: Freiwillige Spende