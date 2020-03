Sport

Das ASV Girls Team glänzt in neu­en Dres­sen

HAIDERSHOFEN. Vor noch nicht einmal einem Jahr wurde die Mädchenmannschaft des ASV Raika Behamberg Haidershofen neu gegründet. Seitdem trainieren 25 Mädels im Alter zwischen 10 und 12 Jahren hochmotiviert und mit großer Begeisterung 2x pro Woche ...

Nun wurde das ASV GIRLS TEAM von folgenden 3 Sponsoren großartig unterstützt: Gienanth Steyr Guss GmbH - Herrn Ing. Martin Niedermayr GF

Dorfschönheit Kosmetik, Fusspflege, Massage - Frau Maria Tockner

MITmacher Mensch, Innovation, Technik - Herr Andreas Egelseer

Zusammen ermöglichten die 3 Firmen es, dass für das Mädelsteam des ASV Raika Behamberg Haidershofen eine komplette Erstausstattung mit Dressen, Sporttaschen, Trinkflaschen und Trainingsmaterial angekauft werden konnte.

Die neuen Trikots wurden bereits am vergangenen Wochenende bei einem Mädchenturnier des TSV Ottensheim eingeweiht und sie haben auch gleich Glück gebracht. Die ASV GIRLS traten mit 2 Mannschaften beim Turnier an und teilten sich nach kampfstarken Leistungen schließlich ex equo den tollen 5. Platz.

Im Frühjahr startet die 1. Meisterschaftssaison für die Nachwuchskickerinnen und sie werden dort nicht nur mit ihren Dressen ein Hingucker sein, sondern besonders auch mit ihrem fußballerischen Talent glänzen.

Maria Tockner - Dorfschönheit Kosmetik, Fußpflege, Massage

mit den ASV Girls Nina, Tamara, Manuela, Emma und Kimberly:

Leni, Lena, Nina & Kimberly aus dem ASV Girls Team

mit Herrn Thomas Bachmayr und Herrn Ing. Martin Niedermayr GF von der Firma Gienanth Steyr Guss GmbH

(v.l.n.r.):

Andreas und Manuela Eglseer von der Firma MITmacher

mit den ASV Girls Tamara, Manuela, Nina, Anna, Siliye, Jana und Estelya: