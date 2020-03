Sport

19 Medaillen für den LAC Steyr

STEYR. Katharina Kreundl holte sich in souveräner Manier den Titel bei den Frauen. Das ist heuer bereits ihr 3 . Landesmeistertitel. Mit ihren Vereinskolleginnen Melanie Scholz und Martina Taferna gab es auch Gold in der Teamwertung. Silber in der Teamwertung der Frauen gab es für Claudia Heiml, ...

Bettina Leitenbauer und Claudia Fuchshuber.

8 x Gold, 7 x Silber und 4 x Bronze brachte die Steyrer LAC Amateure Läufer und Läuferinnen heim in die Eisenstadt.

Von der U14 bis zur M60 trugen sich die LAC Läufer/innen in die Siegerlisten ein. Der Höhepunkt waren die 2 Titel in der Allg. Klasse.

Die Strecke in Oberschlierbach war extrem schwierig und glich mehr einem Berg und Tallauf. Regen und Schneefall erschwerten die Bedingungen. Einige Vereine traten bereits vor dem Start die Heimreise an.

Gesamtergebnis unter: https://www.oelv.at/de/ wettkaempfe/terminkalender