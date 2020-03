Sport

Vorwärts beats Corona: Gemeinsam Vorwärts in schweren Zeiten

STEYR. Seit 1919 bewegt der SK Vorwärts Steyr Fans, Medien, Sportinteressierte und Unternehmen. Die Tradition des Vereins, die Treue der Fans und die Geschichte mit ihrem unvergleichlichen Auf und Ab sind weit über die Region hinaus bekannt ...

Dass Corona auch vom SK Vorwärts Steyr nicht Halt macht, stellt uns wie berichtet vor große sportliche und wirtschaftliche Herausforderungen. Die offene Kommunikation in dieser schweren Situation hat ein weiteres Mal den fantastischen Zusammenhalt in der Vorwärts Gemeinschaft gezeigt. Mit den vielen positiven Reaktionen haben wir in unseren kühnsten Träumen nicht gerechnet. An dieser Stelle ein riesengroßes DANKE an alle die uns ihre Ideen und aufmunternden Worte mitgeteilt haben.

Das Spiel des Jahres – Vorwärts beats Corona

Innerhalb kürzester Zeit haben unsere Fans „Das Spiel des Jahres – Vorwärts beats Corona“ auf die Beine gestellt. Die Szene Steyr ruft zum Kauf von Tickets für dieses fiktive Spiel auf. Die Preise der Tickets sind dabei an symbolischen Zahlen festgemacht. Der Preis für einen Stehplatz, also unseren zwölften Mann beträgt € 12, einen Sitzplatz gibt es angelehnt an das Gründungsjahr um € 19,19. VIP-Tickets für € 49,50 erinnern an das bisher erfolgreichste Spieljahr der langen Geschichte des SKV.

Die Bestellung der Tickets erfolgt mittels Überweisung auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: SK Vorwärts Steyr

IBAN: AT90 3411 4000 0015 5218

Verwendungszweck: UnserHeimspiel + Angabe der eigenen E-Mail Adresse

An die angegebene E-Mail Adresse schicken wir dir ein Ticket für das fiktive Spiel als Dank für deine Unterstützung.

Unternehmen unterstützen Vorwärts

Als Unternehmen bewegen auch Sie etwas in einem Verein, der kaum jemanden kalt lässt. Der Verein ist Werbeträger für Ihre Kampagne weit über die Volksstraße hinaus. Für Unternehmen haben wir die Möglichkeit geschaffen, mit einem kleinen Beitrag den SK Vorwärts zu unterstützen und von außergewöhnlicher, impactstarker Werbung zu profitieren. 10 Preise im Gesamtwert von € 28.888,- warten bei der Tombola auf Sie.

Unternehmen und Produkte erhalten Sichtbarkeit und erhöhen ihre Bekanntheit signifikant durch die Platzierung auf Trikots der SKV Juniors/ATSV, der Betreuer der Kampfmannschaft, Bandenwerbung und mehr. Bereits um € 300 sind sie mit einem Los dabei. Um € 500 erhalten Sie 2 Lose und um € 1.000 bekommen Sie 5 Lose. Die notariell begleitete Verlosung ist beim letzten Heimspiel der Saison geplant. Teilnehmer an der Tombola erhalten eine Bestätigung, die als Eintrittskarte zum Heimspiel mit der geplanten Verlosung dient.

Lose können Sie ab sofort unter sponsoring.skv-steyr.at kaufen.