Sport

Vom Beckenrand ins Wohnzimmer: Schwimm-Elite trainiert zu Hause

OÖ. Die vier Schwimmer aus dem Olympiazentrum die auch die Österreichische Rekordhalterstaffel bilden, trainieren zur Zeit unter Quarantäne in den eigenen vier Wänden ...

Lediglich die Bundesheersoldaten Trampitsch und Dietrich durften ein improvisiertes Krafttraining draußen absolvieren, beim Befüllen der Supermarktregale. „Zugseiltraining, kleine Gewichte, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und viel Radfahren und Laufen", erklärt Sebastian Steffan das derzeitige Programm. „Uns fehlt jedoch unser Element, das Wasser. Vielleicht trifft es uns deshalb noch etwas härter als die anderen Spitzensportler zuhause.“, kommentiert Marvin Miglbauer, der Rückenspezialist aus seinem Garten in St. Ulrich bei Steyr.

Alles in allem heißt es nun durchkämpfen, bis man wieder ins kühle Nass springen darf. „Die Olympischen Spiele wurden verschoben und so bleibt uns mehr Zeit für die Qualifikation.“, blickt Alexander Trampitsch positiv in die Zukunft. Die gesamte Mannschaft des Askö Schwimmclub Steyr trainiert zuhause mit ihren Familien, mit Anleitung des Cheftrainers. "Uns fehlen jedoch viele Einnahmen und der Schwimmerflohmarkt musste auch abgesagt werden. Bald wird es eng werden mit den laufenden Zahlungen. Da müssen wir jetzt durch.“, kommentiert Sportleiter Jürgen Unger-Ellmaier die allgemeine Lage.