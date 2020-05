Sport

THERMOCHEMA – ein treuer Partner der Steyrer Radprofis!

STEYR. Mit der Thermochema Gmbh stellt das Steyrer Profiteam HRINKOW Advarics Cycleang einen weiteren regionalen Sponsor vor. Am Sitz in Losenstein, wird seit mehr als 45 Jahren an individuellen Lösungen in der chemisch-technischen Branche gearbeitet ...

Der hochqualitative Spezialist für Systemschutz, Reinigung und Frostschutz unterstützt die Mannschaft seit dem Jahr 2015 und steht, trotz der Krise in Corona Zeiten, fest hinter dem Team. Ein stabiler und verlässlicher Partner - dass ist Zusammenhalt!

„Die Zusammenarbeit mit Frau Schwarz, der Geschäftsführerin der Thermochema Gmbh, ist äußerst angenehm und produktiv“, so Teammanager Alexander Hrinkow. „Wir sind stolz solche Partner aus der Region präsentieren zu dürfen! Diese Wertschätzung kann ich nur schwer in Worte fassen, da mir die derzeitige Situation höchst bewusst ist. Es freut mich wirklich sehr!“

„Wenn du schnell gehen willst, gehe allein. Wenn du weit gehen willst, gehe mit anderen gemeinsam!“ Eine Philosophie die unser treuer Sponsor wirklich lebt. Und auch deren Leitbild „der Umwelt verpflichtet“ passt perfekt in das Konzept „cycleang“ von Hrinkow Advarics. So wenig Chemie wie möglich, jedoch so effizient wie nötig. Und noch eine gemeinsame Verbindung ist groß raus zu heben. Während Hrinkow mit ihrem Verein junge Talente fördert, wodurch unter anderem zB Gregor Mühlberger (Bora hansgrohe) die Welt des Radsports entdeckte, vermittelt auch Thermochema in Form von Fachseminaren die Expertise an FH’s, Berufsschulen und HTL’s. Zwei Experten in ihren Branchen gehen also gemeinsame Wege.

