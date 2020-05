Sport

Shaolin Tempel Steyr startet wieder durch

STEYR. Nachdem das Training für eineinhalb Monate nur online, über Videokonferenz möglich war, können wir seit Anfang Mai wieder„in echt“ gemeinsam Trainieren. Zwar nur im Freien und mit zwei Meter Sicherheitsabstand. Bei dem schönen Wetter und, dank der Stadt Steyr, ...

auf der toll gepflegten Sportanlage Rennbahn, stellt das kein Problem dar. Im Gegenteil, die positiven Effekte der körperlichen Betätigung, insbesondere auf das, gerade jetzt, wichtige Immunsystem werden durch die frische Luft nur noch verstärkt.

Das Grundprinzip aller unserer Trainings ist, in jedem Moment sein Bestes geben und dann zufrieden damit sein. Ob Kung Fu, Taiji oder Qi Gong, es geht darum mit Spaß, Achtsamkeit und Herausforderung nachhaltig fitter, mobiler und offener zu werden.

10er-Block Aktion für Kinder

Bewegung ist ein wichtiges und effektives Mittel, körperlich und geistig gesund zu bleiben. Besonders Kindern fehlt momentan der Turnunterricht und viele Vereine, insbesondere die Mannschaftssportarten, können momentan noch nicht trainieren. Um diese Zeit für die Kinder zu überbrücken, bieten wir, befristet bis Ende Juni, 10er-Blöcke für Kinder an. Für Erwachsene haben wir 10er-Blöcke generell im Programm. Ein Probetraining ist dabei unverbindlich und kostenlos.

Schweinehund Pass

Beim Einstieg oder Wiedereinstieg in das Training steht einem oft der innere Schweinehund im Weg. Um sich mit diesem nachhaltig zu arrangieren, gibt es bei uns für Mitglieder und für welche die es noch werden wollen, den Schweinehund Pass. Er motiviert zweimal die Woche für drei Monate ins Training zu kommen. Danach hat man, in der Regel, nicht nur seinen inneren Schweinehund besiegt, sondern es winken auch Belohnungen in Form von Gutscheinen einiger lokaler Geschäfte und man erspart sich die Einschreibgebühr.

Shaolin Fit

Neben unseren langjährig erprobten Trainings, Kung Fu, Kinder Kung Fu, Taiji und Qi Gong, bieten wir ab jetzt auch ein Training, mit dem Namen Shaolin Fit an.

Dieses Training ist speziell für ältere Personen, Menschen mit Übergewicht und körperlichen Einschränkungen, die gerne fitter, mobiler und gesünder werden möchten.

Besonders Wert wird auf ein ganzheitliches Training gelegt, dass den bewussten und achtsamen Umgang mit dem eigenen Körper schult. Es wird besonders auf die richtige und gesunde Ausführung der Bewegungen geachtet. Die Auswahl der Übungen zielt auch auf eine Verbesserung der Haltung und von Alltagsbewegungen, wie z.B. das Heben ab.

Hast du Interesse bekommen uns bei einem Training teilzunehmen oder möchtest du dich noch mehr Informieren? Unseren Trainingsplan und umfangreiche Informationen zu unseren Angeboten findest du auf www.shaolinsteyr.at .