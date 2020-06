Sport

Vorwärts holt Punkt in Floridsdorf

STEYR/FLORIDSDORF. Nach 90 Tagen Pause ist der SK Vorwärts am Freitag endlich wieder in der HPYBET 2. Liga im Einsatz. Die Szenerie in Wien-Floridsdorf ist nicht nur aufgrund des Geisterspiels besonders. Ein Stromausfall am Gelände ...

der Sportanlage sorgt dafür, dass es weder Musik, Durchsagen des Stadionsprechers, Flutlicht, WLAN oder warmes Wasser in der Kabine zum Duschen gibt.

Zwei Stammspieler fehlen

Die Partie wird dennoch nach Rücksprache mit der Bundesliga und Einwilligung des SK Vorwärts pünktlich um 18.30 Uhr angepfiffen. Bei den Gästen fehlen die angeschlagenen Stammkräfte Bojan Mustecic und Mirsad Sulejmanovic, für sie rücken Rahman Jawadi (2.Liga-Debüt) und Alin Roman in die Startelf. In der Anfangsphase dominieren die Hausherren und finden durch Todoroski (5.) und Gashi (13.) erste Möglichkeiten vor. In der 16. Minute zirkelt Sahanek einen Freistoß ans Lattenkreuz, danach können die Rot-Weißen das Spiel ausgeglichen gestalten. Dragan Marceta hat die einzige Vorwärts-Chance vor der Pause, sein Schuss nach einer Standardsituation landet in den Armen von FAC-Goalie Jenciragic (39.).

Martinovic mit dem Matchball

Wie schon in der ersten Halbzeit neutralisieren sich die Teams auch im zweiten Spielabschnitt über weite Strecken. Erst in der Schlussphase nimmt die Partie nach vielen Wechseln noch einmal Fahrt auf. Den Matchball für Vorwärts hat Josip Martinovic, seine Direktabnahme pariert Jenciragic (85.). Auf der Gegenseite verhindert Abwehrchef Alberto Prada mit einer Grätsche den möglichen Siegestreffer der Wiener (88.).

Übrigens: Duschen konnten unsere Kicker dann doch - rund 100 Meter von der Kabine entfernt in einem Baucontainer...

Willi Wahlmüller: "Es war in der ersten Halbzeit schon schwer in die Gänge zu kommen, der FAC hatte ein leichtes Chancenplus und war etwas griffiger. In der zweiten Halbzeit sind wir deutlich couragierter aufgetreten, da waren wir gefühlt dem Siegestreffer näher. Summa summarum sind wir mit dem Remis zufrieden."

FAC Wien - SK Vorwärts Steyr 0:0

FAC (4-3-3): Jenciragic; Shousha (82. Fischer), Becirovic, Okungbowa, B. Yilmaz; Krainz (82. Hainka), Felber, Gashi (66. Günes); Sahanek, Todoroski (71. Belem), Jurdik (71. Sahintürk). Ersatz: Krepelka; Grubmüller. Trainer: Aleksandar Gitsov.

Vorwärts (4-2-3-1): Staudinger; Halbartschlager, Marceta, Prada, Fahrngruber; Himmelfreundpointner, Martinovic; Brandstätter (59. Bösch), Roman (76. Hofstätter), Jawadi (59. Pasic); Yilmaz (76. Bibaku). Ersatz: Hartig; Maric, Martic. Trainer: Wilhelm Wahlmüller.

Gelbe Karten: Gashi (34. Foul), Felber (76. Foul); Roman (29. Unsportlichkeit), Brandstätter (44. Unsportlichkeit), Martinovic (83. Foul).

Freitag, 5. Juni 2020; FAC-Platz, keine Zuschauer

SR Florian Jandl; Habip Tekeli, Gökhan Orhan