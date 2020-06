Sport

SV Forelle Steyr - Tennis: Kinder- und Jugendtenniswoche 2020

STEYR. Bald ist es wieder soweit: Die Sommerferien starten und damit findet auch wieder die alljährliche Kinder- und Jugendtenniswoche auf unserer Anlage statt. In der ersten Ferienwoche, also von Montag 13. Juli bis Freitag 17. Junli, werden unsere Trainer den Kindern wieder den Spaß am Tennissport näherbringen ...

In dem täglichen 90-minütigen Training steht, neben Spiel und Spaß, natürlich auch die Verbesserung der eigenen Fähigkeiten im Vordergrund. Gespielt wird jeweils zwischen 9 und 12 Uhr. Je nach Einteilung ist man also entweder von 9 bis 10.30 Uhr oder von 10.30 bis 12 Uhr dran. Am ersten Kurstag erscheinen bitte alle Angemeldeten um 9 Uhr.



Geeignet ist der Kurs sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittenere Spieler. Die Kinder sollten ein Alter von mindestens 5 Jahren haben und noch nicht volljährig sein. Besucht das Kind bereits die wöchentlichen Vereins-Trainings, legen wir die Teilnahme natürlich sehr ans Herz, da es eine super Möglichkeit ist das bereits Gelernte zu vertiefen und auszubauen.



In der Zeit des Trainings werden die benötigten Plätze dafür reserviert. Wie viele hängt von der Anzahl der Anmeldungen ab. Nach Ende der Anmeldefrist wird dafür eine gesonderte Aussendung kommen.



Für Mitglieder unseres Vereins belaufen sich die Kurskosten auf 60 €. Nichtmitglieder bezahlen 80 € für die Trainingswoche.



Anmeldungen per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder in der im Klubheim aufliegenden Anmeldeliste eintragen.

Bei Fragen bitte unter 0660/6556020 melden.

Anmeldeschluss ist Mittwoch der 8. Juli 2020



Treffpunkt am ersten Kurstag ist um 9 Uhr auf der Tennisanlage des SV Forelle Steyr - Sektion Tennis.

www.tennisforellesteyr.com

Fotos © SV Forelle Steyr - Tennis