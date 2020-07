Sport

SK Vorwärts Steyr: PCR Test - Alle Corona-Tests sind negativ

STEYR. „Wer unseren Verein kennt und mich als Präsidenten, der weiß, dass der SK Vorwärts Steyr niemals bewusst falsch handeln wird. Deshalb habe ich mich auch sofort nach Bekanntwerden des Vorfalles in Kapfenberg proaktiv mit dem Vorstand der Bundesliga in Verbindung gesetzt und mitgeteilt, ...

... wie wir unsere Testungen durchführen,“ so Vorwärts Präsident Reinhard Schlager.



Denn ähnlich wie in Kapfenberg hat der SK Vorwärts Steyr zu Beginn der Testphase alle Spieler und Offizielle einem PCR Test unterzogen. Da es keinen positiven Test gab, wurde auf Pooling umgestellt. Der Kader wurde in 5er Gruppen aufgeteilt und von jeder Gruppe wöchentlich einer geprüft.



Des Weiteren wurden alle weiteren geforderten Maßnahmen striktest eingehalten! Wir haben uns durch die scheinbar falsch interpretierte Prüfmethode unserer medizinischen Abteilung auch keinen finanziellen Vorteil geschaffen!



Dieses Vorgehen fand in Absprache mit unserem Vereinsarzt, dem Labor sowie anderen Vereinen statt. Von keiner Seite wurde dabei auf ein eventuelles Fehlverhalten hingewiesen. Nach mehrfacher Rücksprache sind wir uns auch jetzt keiner Schuld bewusst. Das Wort „Pooling“ lässt beide Varianten als mögliches Verfahren offen.

Nach der Selbstanzeige des SK Vorwärts Steyr bei der Bundesliga im Zusammenhang mit den Corona-Tests wurden gestern alle Spieler und Betreuer (Rote Gruppe) per PCR-Verfahren auf Covid-19 getestet. Die Ergebnisse liegen nun vor und sind erfreulich - alle Personen sind negativ.