Endlich wieder Fans im Stadion!

STEYR. Die Spiele in der Saison 2020/21 finden endlich wieder mit Fans im Stadion statt. Dabei sind allerdings einige Richtlinien für uns als Veranstalter verpflichtend zu beachten ...

Reduzierte Anzahl an Sitzplätzen

Um die Sicherheitsabstände im Stadion einzuhalten, werden die Sitzplätze in einem Schachbrettmuster vergeben. Dabei werden keine Sitzplätze neben-, vor- oder hintereinander besetzt. Dadurch reduziert sich die Anzahl der verfügbaren Sitzplätze in der EK Kammerhofer Arena drastisch. In Absprache mit den Fanclubs wird die Südtribüne mit provisorischen, fix-verschraubten Bänken versehen. Damit ergibt sich in Summe ein verfügbares Kontingent von maximal 1.100 Sitzplätzen.

Erhöhung der Ticketpreise

Um ein wirtschaftliches Handeln zu ermöglichen, sehen wir uns bei diesem drastisch reduzierten Kontingent gezwungen die Ticketpreise etwas zu erhöhen, wobei Mitgliedern weiterhin ein Rabatt von 25% gewährt wird. Nur auf diesem Weg ist es uns möglich Spiele mit Zuschauer wirtschaftlich abzubilden und unter anderem die erhöhten Aufwände (zB für Security, Exekutive und Reinigung) aufgrund des Präventionskonzepts zu kompensieren.

Dauerkarten ab sofort verfügbar

Dauerkarten für die Saison 2020/21 können ab sofort im online Ticketing-System reserviert werden.

Der Vorverkauf findet in 3 Phasen statt:

bis 23. August: Vorverkauf für Dauerkartenbesitzer der Saison 2019/20

24.August – 30. August: Vorverkauf für Mitglieder

ab 31. August: Freier Verkauf

Rabattaktion für Dauerkartenbesitzer 2019/20

Bei allen, die in der vergangenen Saison eine Dauerkarte hatten und keine Rückforderungen gestellt haben, möchten wir uns an dieser Stelle besonders bedanken. Ihr habt einen wichtigen Beitrag zum Fortbestand des SKV in einer schwierigen Phase geleistet. Danke! Deshalb gibt es nicht nur ein Vorverkaufsrecht für Dauerkartenbesitzer 2019/20, sondern auch 20% auf den Preis der Dauerkarte für die Saison 2020/21.

Richtlinien

Die Eckpfeiler, um einen sicheren Stadionbesuch zu ermöglichen, stehen. Die Details werden aktuell ausgearbeitet und zeitgerecht kommuniziert. Eine finale Aussage zur Notwendigkeit einer Personalisierung der Besucher („Contact Tracing“) liegt uns bis dato noch nicht vor.

Wir bitten alle Stadionbesucher eigenverantwortlich und diszipliniert zu handeln. Neben der Einhaltung der gängigen Hygienemaßnahmen, wie regelmäßiges Händewaschen, ist das oberste Gebot sitzen, sitzen und nochmals sitzen! Wir appellieren im Sinne unserer aller Gesundheit und Sicherheit die Richtlinien zu befolgen und gemeinsam wieder unvergessliche Stunden in der Volksstraße zu erleben!

Karten bitte online kaufen, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Beim Anstehen vor dem Eingang und im gesamten Stadiongelände ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz verpflichtend. Lediglich am Sitzplatz kann dieser abgenommen werden. Einlass ist 90 Minuten vor Spielbeginn. Um Staus zu vermeiden wird geraten nicht zu knapp vor Spielbeginn zu kommen.

Wir freuen uns schon bald wieder Fußball gemeinsam mit euch in der EK Kammerhofer Arena zu erleben!