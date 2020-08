Sport

VERSCHOBEN! ÖFB-Cup: Saisonstart gegen Bruck/Leitha

STEYR. Nach einer kurzen Sommerpause startet der SK Vorwärts mit der 1. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup in die Pflichtspiel-Saison 2020/21. Aufgrund der Corona-Situation haben die Rot-Weißen gegen Bruck/Leitha Heimrecht. Anstoß an der Volksstraße ist um am 28. August um 20 Uhr ...

UPDATE: Das Erstrundenduell gegen Bruck/Leitha wird aufgrund von positiven Corona-Testungen bei Bruck/Leitha sowie einem positiv getesteten Spieler beim SKV verschoben. Der Ersatztermin steht noch nicht fest. Die Tickets bleiben gültig.

Die Gäste aus Niederösterreich sind in der Regionalliga Ost engagiert und dort mit einem souveränen 3:0 gegen Wiener Neustadt in die neue Saison gestartet. Heute trifft man auf die Wiener Viktoria, die von Toni Polster trainiert wird. Coach beim ASK-BSC Bruck ist Martin Mikulic.

Während die Gäste also schon zwei Pflichtspiele in den Beinen haben, fehlt dem SK Vorwärts nach dem abgesagten Spiel gegen den KSC eine Standortbestimmung. Dennoch will das Team von Willi Wahlmüller am Freitag unbedingt in die zweite Runde aufsteigen und nimmt die Favoritenrolle gegen den Drittligisten an. Die Mannschaft geht hoch motiviert ins Match und freut sich, endlich wieder vor den eigenen Fans spielen zu können.

SK Vorwärts Steyr - ASK-BSC Bruck/Leitha

Freitag, 28. August 2020, 20 Uhr

EK Kammerhofer Arena

SR Josef Spurny; Andreas Heidenreich, Sebastian Gruber