Motocross-Saisonauftakt in Weyer

WEYER. Das langersehnte erste MX Rennen 2020 für das Team Haidlmair Honda Schmidinger wurde am 22. August in Weyer/OÖ als Lauf zur OÖ Landesmeisterschaft und OÖ Cup mit Covid 19 Auflagen ausgetragen ...

Andreas Schmidinger startete in der OÖ MX Open Landesmeisterschaft und zeigte nach 10 Monaten Rennpause sehr gute Leistungen. Im ersten Lauf verpasste er den Bremspunkt in die erste Kurve und vergab den Holeshot. Auf Rang 2 liegend fuhr er einen guten Lauf und übernahm sogar die Führung bis in die letzte Runde. Nach einem kleinen Fehler in der letzten Runde verlor er die Führung und verpasste im Ziel mit 0,3 Sekunden Rückstand den Sieg im OÖ Cup nur knapp. In der OÖ Landesmeisterschaftswertung holte er sich mit diesem Ergebnis dennoch den Laufsieg.

Im zweiten Lauf sicherte sich Andreas dann den Holeshot und baute seine Führung konstant aus. Gegen Rennende bekam er allerdings harte Unterarme und er musste sein Tempo etwas zurücknehmen. Andreas machte einen kleinen Fehler in einer Sprungsektion und öffnete damit die Tür für seinen Verfolger. Mit Rang 2 im Ziel und erneutem Sieg in der OÖ Landesmeisterschaftswertung sicherte er sich neben dem Tagessieg in der Landesmeisterschaft auch den 2. Gesamtrang im OÖ Cup. Eine sehr gute Ausgangsposition, sollten in diesem Jahr doch noch weitere Termine für diese Rennserie zustande kommen.

Karl Schmidinger startete ebenfals in Weyer und ging in der Klasse Oldboys 50+ an den Start. Mit Rang 2 und 3 landete er in der Tageswertung auf Rang 3.

Das nächste Rennen ist bereits am 5. und 6. September in Oberdorf/Bgd die Läufe zum Auner Cup und der Österreichischen Staatsmeisterschaft. Insgesamt stehen dann bis Anfang Oktober 3 Auner Cup und 3 ÖM Termine am Plan. Die aktuellen Teamtermine sind hier abrufbar.