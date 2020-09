Sport

13. Stadtgut Steyr Ultralauf Event am 12. Sept. 2020 - Wir laufen sicher!

STEYR. Als eine von wenigen Laufveranstaltungen im Herbst, wird das 13. Stadtgut Steyr Ultralauf Event trotz Corona stattfinden! Die Veranstalter vom ASKÖ Laufwunder Steyr haben sich einiges überlegt um den Teilnehmern eine „sichere“ Veranstaltung zu bieten ...

So musste man zwar den beliebten Kids Run und die Staffelbewerbe absagen, aber dafür rücken die 3-Stunden und 6-Stunden Einzelläufer in den Vordergrund. Die beiden Bewerbe wurden zeitlich voneinander getrennt. Start, Ziel und Siegerehrung sind zu unterschiedlichen Zeiten geplant. Die Startnummernausgabe und Pasta gibt es heuer erstmals schon am Freitag. Eine Siegerehrung wird es nur im Freien bei Schönwetter geben, wo genug Platz ist um den Mindestabstand einzuhalten.



Heuer gbit es ein Teilnehmerlimit von 140 Läufern.



Auf internationale Top Stars, wie den Spanier Ivan Penalba Lopez, der im Vorjahr mit seinen in Steyr gelaufenen 87,5km den dritten Rang in der Weltjahresbestenliste belegte, müssen die Veranstalter aufgrund der unsicheren Reisebestimmungen heuer verzichten. Eine Chance für lokale Ultraläufer sich ins Blickfeld zu laufen.



Anmeldungen sind noch bis Mo. 07. September 2020 unter www.6h-Steyr.at möglich!



Fotos © Laufwunder Steyr