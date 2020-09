Sport

Nachtragstermin ÖFB Cup 1. Runde: SK Vorwärts Steyr vs. ASK-BSC Bruck/Leitha

STEYR. Der Nachtragstermin für die erste Runde des Uniqa ÖFB Cup wurde fixiert. Das Spiel SK Vorwärts Steyr gegen ASK-BSC Bruck/Leitha findet am 9. September um 20 Uhr in der EK Kammerhofer Arena statt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit ...

Egal ob der ursprüngliche Termin (28. August) oder bereits der neue Termin (9. September) auf dem Ticket steht. Das Ticket inklusive angegebenen Sitzplatz ist gültig.



Tickets können ab sofort bereits wieder über das online Ticketing-System gekauft werden. Suche dir mit dem Stadionplan aus, welchen Sitzplatz du genau haben möchtest. Beachte dabei bitte, dass die Reihe 1 ganz oben ist.



Solltest du für den ursprünglichen Termin ein Ticket gekauft haben und kannst deine Mannschaft am Mittwoch, den 9. September, leider nicht unterstützen, kannst du das Ticket kostenlos stornieren. Schicke dazu bitte bis 6. September ein Mail mit der Angabe der Bestell-ID bzw. des Sitzplatzes und dem IBAN, auf den das Geld zurücküberwiesen werden soll, an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .



Wir freuen uns endlich wieder einen genialen Fußballabend mit euch in der EK Kammerhofer Arena zu erleben. Die Mannschaft ist bereits hoch motiviert ihre neuen Dressen das erste Mal in einem Bewerbsspiel auszuführen.



Wir freuen uns auf eure lautstarke Unterstützung!

Nachtragstermin ÖFB Cup 1. Runde

Uniqa-ÖFB-Cup, 1. Runde

SK Vorwärts Steyr - ASK-BSC Bruck/Leitha

Freitag, 28. August 2020, 20 Uhr

EK Kammerhofer Arena