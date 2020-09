Sport

Haidershofner Fußball-Girls starten in die Saison

HAIDERSHOFEN. Seit April 2019 trainieren 22 Fußballerinnen des ASV Raika Behamberg Haidershofen im Alter von 10 bis 13 Jahren mit viel Elan und großer Begeisterung. Am Freitag, 4. September stand das erste mit Spannung erwartete Meisterschaftsspiel ...

in der H-Region Ost U12 gegen St. Pantaleon/Erla auf dem Programm. Nach einer sensationellen Halbzeitführung von 2:1, mussten sich die Girls - nach einem hart umkämpften Spiel - ganz knapp mit 2:3 geschlagen geben. Anschließend wurde der gelungene Start in die Meisterschaft mit einem gemeinsamen Essen und einer Kegelrunde beim Gasthof am Wachtberg gefeiert.

Das Trainerteam - Gerold Wöntner, Fritz Trnka & Marina Mayrhofer - trainiert die ASV GIRLS zweimal pro Woche, jeweils Dienstag und Donnerstag von 17.00 bis 18.30 Uhr. Nähere Informationen auf der Homepage des ASV Raika Behamberg Haidershofen.