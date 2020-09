Sport

Vorwärts präsentiert neuen Sponsor

STEYR. Bereits im April beteiligte sich die regionale Feinkostmanufaktur „ZELLINGER – Feinkost by gourmetfein“ an der Aktion „Vorwärts beats Corona“, die Vorwärts-Fans ins Leben gerufen haben. Für ein fiktives Spiel kaufte das Steyrer Traditionsunternehmen Tickets im Wert von 10.000 Euro ...

Damit wurde der SKV nicht nur in einer besonders schweren Zeit unterstützt, sondern auch der Grundstein für eine weitere Partnerschaft gelegt.

„Mit Freude dürfen wir bekanntgeben, dass wir „ZELLINGER – Feinkost by gourmetfein“ nun für einen langfristigen Sponsoringvertrag gewinnen konnten und das Logo samt der „Zellinger-Krone“ künftig auf der Brust unserer Kampfmannschaft prangt“, zeigt sich die Vereinsführung erfreut über den neuen Brustsponsor. Und als zusätzliche Stärkung können alle SKV-Fans den echten Naturkrusten Leberkäse von gourmetfein in den verschiedensten Sorten an den neu gestalteten Gastroständen im Vorwärtsstadion genießen.

„Zellinger - Feinkost by gourmetfein“ ist im Jahr 2019 durch die 75 Prozent Übernahme der regionalen Marke "Zellinger" durch "gourmetfein" entstanden. Beide Namen stehen von Beginn an für ausgezeichnete Qualität und hochwertige Handwerksprodukte. Das Steyrer Unternehmen aus dem Stadtteil Münichholz umfasst mittlerweile rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in neun Filialen im oberösterreichischen Zentralraum sowie in Salzburg und versorgt Filialkunden, Greißler, den Einzelhandel und die gehobene Gastronomie mit hochwertigen Produkten.

„Als oberösterreichisches Familienunternehmen legen wir besonders großen Wert auf die Qualität und die Herkunft der Rohstoffe für unser gesamtes Sortiment. Aber auch im Sport ist es uns wichtig regionale Vereine zu unterstützen. Es freut uns, dass wir den SK Vorwärts Steyr künftig als Sponsor mit begleiten dürfen. Wir stehen zu 100 Prozent hinter dem Verein und sind davon überzeugt, dass ein starkes Team alle Ziele, die es sich setzt, erreichen kann“, sagt Kommerzialrat Fritz Floimayr, Geschäftsführer und Eigentümer von gourmetfein.