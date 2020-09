Sport

2. Liga: ORF-Live-Spiel in Graz - GAK vs. SKV

STEYR. Die enttäuschende Vorstellung im Heimspiel gegen Kapfenberg ist abgehakt, der Blick der Vorwärts-Kicker richtet sich nach vorne. Am Freitag sind die Rot-Weißen beim GAK zu Gast und wollen dort ähnlich agieren, ...

... wie beim 2:2 zum Saisonauftakt in Amstetten. "Mit einer Leistung wie gegen Kapfenberg werden wir in dieser Liga nicht viele Punkte machen, dass ist uns allen bewusst", sagt Trainer Will Wahlmüller, der wieder auf den zuletzt gesperrten Rechtsverteidiger Michael Halbartschlager zurückgreifen kann.



2. Liga 2020/21, 3. Spieltag

Grazer AK - SK Vorwärts Steyr

Freitag, 25. September 2020, 20.25 Uhr (live auf ORF Sport+)

Merkur Arena



In der letzten Saison haben die Steyrer gegen die Grazer vier Punkte geholt. Das Match zwischen dem GAK und Vorwärts wird am Freitag live auf ORF Sport+ übertragen.



Duelle 2019/20:



25.07.2020 GAK - Vorwärts 1:3 (1:2)

Gleisdorf; keine Zuschauer; Tore: Kiedl (17.); Pfeifer (31./Eigentor), Sulejmanovic (33., 48.)

01.11.2019 Vorwärts - GAK 2:2 (1:1)

2.700 Zuschauer; Tore: Roman (18.), Yilmaz (93.); Nutz (14., 62.)