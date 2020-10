Sport

Judo-Kurs für Kinder – Bewegung, Spass & Selbstsicherheit

REICHRAMING. Judo bietet den Kindern eine Möglichkeit sich auszutoben, allerdings auf eine kontrollierte Art und Weise. Man kann nicht einfach drauf loskämpfen. Judo basiert auf verschiedenen Regeln, so bekommen die Kinder eine gehörige Portion Disziplin und Respekt vor dem Gegenüber vermittelt ...

Lust bekommen? Dann schau vorbei! Für Interessierte startet in Reichraming wieder ein Kurs für Buben und Mädchen ab den 6. Lebensjahr.



Start ist am Mittwoch, 14. Okt. 2020 um 16:30 Uhr. Der Kurs besteht aus 8 Trainingseinheiten zu je 75 Minuten und wird von Trainer und Lehrwart Alfred Scharnreitner sen. (3. Dan) im Gymnastikraum der Neuen Mittelschule Reichraming abgehalten. Der Kursbeitrag beträgt 60 €.



Mitzubringen ist Freude und Neugierde am Judosport, es genügt anfangs eine Trainingshose und ein T-Shirt



Der ASKÖ Judo Reichraming freut sich auf euer Kommen.