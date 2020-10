Sport

Basketball: Knappe Niederlage gegen die Swans

STEYR. BBC McDonald's Iron Scorps Steyr hatte zum Auftakt der neuen Landesliga Saison eine sehr schwierige Aufgabe. Trotz guter Leistung waren die Swans Gmunden B, die mit 6 Spieler aus dem Bundesligakader aufgetreten sind, im ersten Meisterschaftsspiel zu stark für die Gastgeber ...

Nach ausgeglichenen ersten Minuten kam eine starke Phase von den Gästen welche bis zum Schluss des ersten Viertels um 9 Punkte geführt haben (25:16). Danach übernahmen aber die Scorps die Initiative und erreichten in der letzten Minute vor Halbzeit einen Gleichstand von 41:41 Punkten. Im letzten Angriff kam noch ein erfolgreicher Dreier von Gmunden und Steyr ging somit mit einem kleinem 3-Punkte-Manko in die Kabine. Das Spiel war also offen.



Nach der Pause wiederholte sich die Situation vom Anfang des Spiels und die Swans bauten langsam eine Führung auf ein Plus 13 Punkten aus. Die Scorps konnten aber nochmals ihre Kräfte mobilisieren und kamen nach 2 Dreier von Kovacevic auf 5 Punkte heran. Trotz guter Defense der Hausherren trafen die Schwäne einige schwierige Würfe und verhinderten somit das mögliche Comeback der Steyrer.



Steyr kann mit der gezeigten Leistung zufrieden sein. Sie waren ein ausgeglichener Gegner und es fehlte nicht viel zu einem Sieg. Schon am kommenden Wochenende ist Steyr zu Gast in Enns wo die Scorps unbedingt den ersten Saisonsieg einfahren wollen.



BBC McDonald's Iron Scorps Steyr - Swans Gmunden B 83:89 (16:25, 41:44, 58:71) - Surums 24, Kovacevic 16, Didovic 14, Filipovic 8, Medinger 6, Osmancevic 3, Hilgärtner 2, Polat 2, Stadlhuber 2.