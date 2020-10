Sport

ÖFB-Cup: SKV verpasst Achtelfinale gegen Vienna

STEYR. Für den SK Vorwärts ist in der 2. Runde des Uniqa-ÖFB-Cups Endstation. Die Rot-Weißen unterliegen vor 1.200 Zuschauern beim Viertliga-Klub Vienna mit 2:3. Die Rot-Weißen finden von Beginn an nicht in die Partie, die Wiener präsentieren sich zweikampfstark und ...

... mutig und gehen durch Stehlik auch früh in Führung (19.). Vorwärts ist offensiv harmlos und im Spielaufbau ohne Ideen, Luxbacher erhöht nach einem schönen Angriff der Hausherren sogar auf 2:0.



Anschlusstreffer per Freistoß

In der Folge ist die Vienna dem 3:0 sehr nahe, der Wiener Stadtligist lässt einige Möglichkeiten aus. Und so kommen die Steyrer in der 57. Minute ins Match zurück. Kevin Brandstätter versenkt einen Freistoß zum 2:1. Danach verteidigt die Vienna tief, Vorwärts ist bemüht, aber im Angriff zu harmlos. In der 75. Minute auch noch Pech: Bartolomay spielt im Strafraum klar mit der Hand, der Elfmeterpfiff bleibt aber aus. Nach einem Eckball stellt dann ausgerechnet Bartolomay auf 3:1 (89.) - die Entscheidung. Kurz vor dem Schlusspfiff trifft Josip Martinovic mit einem Weitschuss noch zum 3:2-Endstand.



Willi Wahlmüller: "Wir haben einige Veränderungen vorgenommen, die nicht so aufgegangen sind. Die Vienna hat eine sehr gute Leistung gezeigt, von uns war es deutlich zu wenig. Hätten wir bei 2:1 den Handelfmeter bekommen, wäre es wohl eine richtige Cuspschlacht geworden."



First Vienna FC - SK Vorwärts Steyr 3:2 (2:0)



Vienna (4-4-2): Kindl; Baldia, Bartholomay, Kreuzhuber, Lenko; Luxbacher (92. Schneider), Stehlik, Toth, Bumbic (66. Grabovac); Jusic (81. Edelhofer), Konrad (92. Kitenge). Ersatz: Fuka; Strasser, Steiner. Trainer: Alexander Zellhofer.



Vorwärts (4-4-2): Staudinger; Halbartschlager, Sahanek, Wimmer, Krenn (46. Fahrngruber); Brandstätter (83. Fischer), Martinovic, Himmelfreundpointner, Mayr-Fälten (59. Paz); Drga (59. Hofstätter), Vojic. Ersatz: Tober; P. Bilic, Broser. Trainer: Wilhelm Wahlmüller.



Torfolge: 1:0 (19.) Stehlik, 2:0 (38.) Luxbacher, 2:1 (57./Freistoß) Brandstätter (-), 3:1 (89.) Bartholomay, 3:2 (94.) Martinovic)



Gelbe Karten: Bartholomay (65. Kritik); Brandstätter (72. Unsportlichkeit)



Samstag, 17. Oktober 2020; Naturarena Hohe Warte, 1.177 Zuschauer

SR Markus Hameter; Michael Obritzberger, Fatih Tekeli